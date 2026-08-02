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Álvaro Cortés: "La etapa del filial ya la he pasado"

Álvaro Cortés: "La etapa del filial ya la he pasado"

Ferran Correas

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Álvaro Cortés: "La etapa del filial ya la he pasado"

Ferran Correas

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Álvaro Cortés deja claro que su único objetivo es quedarse en el primer equipo del Barça. El central asegura que considera cerrada su etapa en el filial, confía en ganarse la confianza de Hansi Flick y afirma que aceptará la decisión del club sobre su futuro. Además, revela que se inspira en Íñigo Martínez para seguir creciendo y destaca la apuesta del Barça por los jóvenes de La Masia.

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