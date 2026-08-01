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El joven Hamza Abdelkarim se disfraza de Lewandowski en Birminghan

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EFE

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El joven Hamza Abdelkarim se disfraza de Lewandowski en Birminghan

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Mientras el Barcelona sigue rastreando el mercado en busca de un '9', el joven Hamza Abdelkarin se presentó este viernes su candidatura como sustituto de Robert Lewandoski, en el St. Andrew's Stadium de Birminghan, donde los azulgranas empataron contra el conjunto local (2-2). Abdelkarin logró el 1-1 en el minuto 41, en un lanzamiento de penalti que el mismo provocó, y el 1-2 a la hora de juego, al rematar al fondo de la red un rechace del meta Beadle a un tiro de Roony.

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