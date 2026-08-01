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Hamza sigue brillando y Bisiwu se estrena en el entrenamiento del Barça

Hamza sigue brillando y Bisiwu se estrena en el entrenamiento del Barça

Ferran Correas

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Hamza sigue brillando y Bisiwu se estrena en el entrenamiento del Barça

Ferran Correas

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El FC Barcelona continúa su preparación en St. George's Park con la vista puesta en el amistoso del lunes frente al Preston North End. La gran novedad de la sesión ha sido el primer entrenamiento de Bisiwu, el último fichaje azulgrana, que ya ha trabajado a las órdenes de Hansi Flick. Además, Hamza Abdel Karim sigue dejando grandes sensaciones tras su doblete ante el Birmingham City, mientras Araújo, Raphinha y Balde continúan sumando minutos de entrenamiento con el grupo.

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