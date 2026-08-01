Christian Blasco

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Cancelo niega los rumores mientras el Barça sigue pendiente de su fichaje

El futuro de Joao Cancelo vuelve a dar un giro. Al Hilal ha desmentido los rumores sobre un supuesto conflicto con el lateral portugués y asegura que su ausencia en la concentración estaba previamente autorizada. El propio Cancelo también ha reaccionado en redes sociales negando las informaciones, mientras el FC Barcelona mantiene abiertas las negociaciones para cerrar su incorporación este verano. Más información