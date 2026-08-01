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Bisiwu: "Estoy orgulloso de fichar por un club como el Barça"

Bisiwu ya habla como jugador del FC Barcelona. El joven futbolista explica cómo fue su conversación con Hansi Flick, asegura que trabajará para ayudar al equipo cuando el entrenador lo necesite y se muestra orgulloso de vestir la camiseta azulgrana. Además, desvela que Neymar ha sido siempre su gran ídolo, elogia a Raphinha y define su estilo de juego como un futbolista que disfruta del balón y del uno contra uno. Más información