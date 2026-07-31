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La previa del amistoso entre el Birmingham contra el FC Barcelona con SPORT
Ferran Correas, enviado especial de Sport a Inglaterra para cubrir el 'stage' de pretemporada del Barça, informa de como se está viviendo la previa del amistoso que se va a disputar esta tarde a las 20:45, hora española. La salida de Ter Stegen hacia Ámsterdam tras confirmarse su cierre con el Ajax de Míchel y la llegada de Jesse Bisiwu son dos de las novedades que está teniendo el FC Barcelona dentro del mercado de fichajes.