David Bernabeu Si el Madrid con todo lo que se está gastando, perpetra otro año por detrás del Barça... están muertos." / David Bernabeu

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David Bernabeu: "Si el Madrid con todo lo que se está gastando, perpetra otro año por detrás del Barça... están muertos."

En el nuevo 'Preguntas y respuestas' con David Bernabeu, el periodista deja clara su opinión sobre el miedo que mucha gente está generando sobre el nuevo equipo blanco y su increible mercado de fichajes. Bernabeu recalca que realmente los que han de tener la presión alta han de ser ellos mismos debidos a las insuficientes temporadas realizadas en los anteriores años.