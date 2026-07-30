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David Bernabeu: "Si el Madrid con todo lo que se está gastando, perpetra otro año por detrás del Barça... están muertos."

David Bernabeu: "Si el Madrid con todo lo que se está gastando, perpetra otro año por detrás del Barça... están muertos."

David Bernabeu Si el Madrid con todo lo que se está gastando, perpetra otro año por detrás del Barça... están muertos." / David Bernabeu

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David Bernabeu: "Si el Madrid con todo lo que se está gastando, perpetra otro año por detrás del Barça... están muertos."

David Bernabeu

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En el nuevo 'Preguntas y respuestas' con David Bernabeu, el periodista deja clara su opinión sobre el miedo que mucha gente está generando sobre el nuevo equipo blanco y su increible mercado de fichajes. Bernabeu recalca que realmente los que han de tener la presión alta han de ser ellos mismos debidos a las insuficientes temporadas realizadas en los anteriores años.

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