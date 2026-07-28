Xavier Ortuño

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La opinión del subdirector: Flick tiene una prioridad clara para el ataque del Barça

La opinión del subdirector: Hansi Flick considera prioritario reforzar la delantera antes del inicio de la temporada y el gran objetivo del Barça sigue siendo Julián Álvarez. Como alternativa aparece Eli Kroupi, mientras el club trabaja para cerrar cuanto antes la incorporación de un delantero. Eso sí, las negociaciones son complejas y todo apunta a que habrá que esperar antes de conocer el desenlace.