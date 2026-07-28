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Christensen: "El objetivo es estar en la mejor condición física posible"
Uno de los nombres propios de estos primeros días está siendo Andreas Christensen, que recientemente renovó su contrato hasta 2028, aunque con una serie de condicionantes, y que ha atendido a los medios para repasar su situación personal y los objetivos del equipo. El central danés dejó claro que su prioridad pasa por recuperar la continuidad después de una temporada y media marcada por los problemas físicos. "Me encuentro bien. Evidentemente, el cuerpo nota que cada vez entrenamos más y con mayor intensidad, pero para eso estamos aquí, para ponernos en forma. Ahora mismo el objetivo es estar en la mejor condición física posible y, sobre todo, poder completar una temporada sin lesiones", explicó. Más información