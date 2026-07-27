¡Última hora! Ter Stegen y De Jong, a Inglaterra. / David Bernabeu

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¡Última hora! Ter Stegen y De Jong, a Inglaterra.

David Bernabeu analiza la expedición del FC Barcelona que pone rumbo a Inglaterra para realizar el ‘stage’ de pretemporada en St. George’s Park. Hansi Flick ha convocado a 30 futbolistas, con una amplia presencia de jugadores de la cantera y solo 12 integrantes del primer equipo. Entre los principales nombres destaca el nuevo fichaje, Karim Adeyemi, que afronta su primera concentración como azulgrana. También llaman especialmente la atención las presencias de Marc-André ter Stegen, todavía pendiente de resolver su futuro, y Frenkie de Jong, que viaja con el grupo pese a sus problemas físicos.