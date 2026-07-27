David Bernabeu

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Pau Cubarsí: “Muy orgulloso de traer a mi pueblo un trofeo tan importante como este. Es mi sueño”

Pau Cubarsí vivió uno de los momentos más especiales de su carrera durante el homenaje recibido en Vilablareix, el pueblo donde comenzó a jugar al fútbol. El central del FC Barcelona y campeón del mundo con España agradeció el apoyo de su gente, recordó a la Escola Madrenc y al instituto por los valores que le transmitieron y dejó un mensaje inspirador para los más pequeños: "Disfrutad del fútbol, del camino. Si tiene que llegar algo, llegará". Un discurso cargado de emoción y orgullo por sus raíces.