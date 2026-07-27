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¡Locura en Vilablareix! Así fue la espectacular llegada de Pau Cubarsí

¡Locura en Vilablareix! Así fue la espectacular llegada de Pau Cubarsí

David Bernabeu

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¡Locura en Vilablareix! Así fue la espectacular llegada de Pau Cubarsí

David Bernabeu

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Pau Cubarsí ya está en casa. El central del FC Barcelona y campeón del mundo con España fue recibido por todo lo alto en Vilablareix, donde cientos de aficionados abarrotaron la Plaça Perelló para homenajear al mejor jugador joven del Mundial. La emoción se desbordó con un cántico que retumbó en todo el pueblo: "¡Cu, cu, cu, Cubarsí!". Un recibimiento inolvidable para uno de los grandes referentes del fútbol español. Más información

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