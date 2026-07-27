Frenkie de Jong en la lista de Flick para el stage en Inglaterra / David Bernabeu

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Frenkie de Jong en la lista de Flick para el stage en Inglaterra

Empieza el segundo 'capítulo' de la pretemporada 2026/27 del FC Barcelona. Después de dos semanas de entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, culminadas con el partido de entrenamiento ante el CE Europa (4-1), el conjunto blaugrana pone rumbo al Reino Unido para realizar un 'stage' de ocho días en St. George's Park, cuartel general de la selección inglesa de fútbol. Dos novedades destacadas: el capitán Marc-André ter Stegen, duda hasta el último momento al estar pendiente de materializar su cesión al Ajax, y Frenkie de Jong a pesar de su grave lesión de rodilla.