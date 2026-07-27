Así embarcan los jugadores del Barça para iniciar el ‘stage’ en Inglaterra / David Bernabeu

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Así embarcan los jugadores del Barça para iniciar el ‘stage’ en Inglaterra

Los jugadores del FC Barcelona ponen rumbo a Inglaterra para comenzar el segundo capítulo de la pretemporada 2026/27. En estas imágenes de SPORT se puede ver a los futbolistas subiendo a las jardineras del aeropuerto antes de embarcar hacia el Reino Unido. 👀 Entre los principales nombres de la expedición destacan Marc-André ter Stegen, mientras sigue pendiente de resolver su futuro, y Frenkie de Jong, que viaja con el grupo pese a encontrarse recuperándose de su lesión de rodilla. El equipo de Hansi Flick realizará una concentración de ocho días en St. George’s Park, el cuartel general de la selección inglesa, después de completar dos semanas de entrenamientos en la Ciutat Esportiva y vencer al CE Europa en su primer partido de preparación. ✈️ El Barça permanecerá en Inglaterra hasta el 3 de agosto para seguir aumentando la carga de trabajo y preparar el nuevo curso. Más información