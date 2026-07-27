El Barça abandona la Ciutat Esportiva Joan Gamper y pone rumbo a Saint George’s Park. / David Bernabeu

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El Barça abandona la Ciutat Esportiva Joan Gamper y pone rumbo a Saint George’s Park.

El FC Barcelona ya se pone en camino hacia Saint George's Park para disputar los el stage de pretemporada hasta el 3 de agosto. El viernes 31 el Barça disputara un amistoso contra el Birmingham City, en el que podremos ver jugadores del filial convocados para que Flick pueda experimentar para tomar decisiones para la próxima temporada. La presencia de Ter Stegen sorprende debido a sus dudas en el futuro del FC Barcelona.