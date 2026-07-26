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St. George's Park, el cuartel general del Barça para preparar la temporada

El FC Barcelona inicia su stage de pretemporada en St. George's Park, el centro de entrenamiento de la Federación Inglesa. Durante ocho días, el equipo de Hansi Flick preparará el nuevo curso con dos amistosos, frente al Birmingham y al Preston, mientras se espera la incorporación progresiva de varios mundialistas como Raphinha y Ronald Araújo. SPORT te cuenta desde Inglaterra todas las novedades del conjunto azulgrana durante la concentración.