afterpostunited

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La confesión de Pedro León sobre el Barça de Pep: "Te pasabas 90 minutos detrás de la pelota"

Pedro León, exjugador del Real Madrid y actual presidente del Real Murcia, recuerda cómo era enfrentarse al histórico FC Barcelona de Pep Guardiola. En el pódcast El After de Post United, el murciano confesó que jugar contra aquel equipo era "insufrible", ya que obligaba a los rivales a perseguir el balón durante todo el partido. Además, explicó cómo el Barça encontraba siempre al hombre libre y terminaba desgastando física y mentalmente a sus adversarios. Más información