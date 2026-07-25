Secciones

Es noticia
DiomandéLuis de la FuenteMastantuonoBarcelona próximo partidoJusto MolineroEtapa 20 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaHorarios F1Mercado de fichajesPrograma Campeonato España AtletismoZubimendiCubarsí padreRodriPau GasolIker CasillasOyarzabalCubarsí psicólogaElectricistaRafa NadalVelada Año IbaiEA Sports FCPartidos pretemporadaBarça pretemporadaServidores PlayStationPlayStationPS Plus AgostoOutdoor
instagramlinkedin
La confesión de Pedro León sobre el Barça de Pep: "Te pasabas 90 minutos detrás de la pelota"

La confesión de Pedro León sobre el Barça de Pep: "Te pasabas 90 minutos detrás de la pelota"

afterpostunited

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La confesión de Pedro León sobre el Barça de Pep: "Te pasabas 90 minutos detrás de la pelota"

afterpostunited

RRSS WhatsAppCopiar URL

Pedro León, exjugador del Real Madrid y actual presidente del Real Murcia, recuerda cómo era enfrentarse al histórico FC Barcelona de Pep Guardiola. En el pódcast El After de Post United, el murciano confesó que jugar contra aquel equipo era "insufrible", ya que obligaba a los rivales a perseguir el balón durante todo el partido. Además, explicó cómo el Barça encontraba siempre al hombre libre y terminaba desgastando física y mentalmente a sus adversarios. Más información

Últimos vídeos

TEMAS