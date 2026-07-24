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Gonzalo Miró: "La oferta del Barça por Julián Álvarez es tronchante y lamentable"

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El Partidazo de COPE

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Gonzalo Miró: "La oferta del Barça por Julián Álvarez es tronchante y lamentable"

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La oferta del FC Barcelona por Julián Álvarez está cerca de caducar. Joan Laporta anunció que la propuesta tenía como fecha límite finales de julio, y no parece que el Atlético de Madrid la vaya a considerar. Miguel Ángel Gil Marín, CEO del club rojiblanco, ya confirmó que el argentino era intransferible y que permanecerá esta temporada en el conjunto madrileño, con el que tiene contrato hasta 2030 con una cláusula de 500 millones de euros. Más información

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