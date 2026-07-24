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Francesc Orella: "Lo de Hansi Flick ha sido una suerte" / SPORT

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Francesc Orella: "Lo de Hansi Flick ha sido una suerte"

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Francesc Orella (Barcelona, 1957) lleva más de tres décadas en el mundo de la interpretación. Todavía le paran por la calle y le gritan «¡Merlí!» desde la distancia, aunque hayan pasado más de diez años desde el estreno de una serie que marcó a una generación catalana (y mundial). Su último papel en la miniserie 'Ravalear', creada por Pol Rodríguez, conecta perfectamente con su personalidad. Un hombre que ama Barcelona y odia las injusticias. En SPORT, profundiza sobre el proyecto y su pasión por el fútbol. Sobre todo por el Barça. Más información

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