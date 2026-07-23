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Jordi Cruz: "El Barça tiene un grupo joven que puede marcar una época" / SPORT

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Jordi Cruz: "El Barça tiene un grupo joven que puede marcar una época"

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Jordi Cruz repasa su trayectoria desde sus inicios en la cocina hasta convertirse en uno de los chefs más reconocidos del mundo. En una conversación íntima habla de MasterChef, sus estrellas Michelin, la paternidad, el deporte, el Barça, Hansi Flick y Lamine Yamal, además de reflexionar sobre el futuro de la gastronomía y el papel de la televisión en su carrera. Más información

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