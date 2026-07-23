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Adeyemi: “A Lamine no le conozco, pero su fútbol habla por él. Espero poder conectar con su juego, complementarnos y tener mucha química con él”

Adeyemi: “A Lamine no le conozco, pero su fútbol habla por él. Espero poder conectar con su juego, complementarnos y tener mucha química con él”

David Bernabeu

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Adeyemi: “A Lamine no le conozco, pero su fútbol habla por él. Espero poder conectar con su juego, complementarnos y tener mucha química con él”

David Bernabeu

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Karim Adeyemi se deshace en elogios hacia Lamine Yamal en su presentación como jugador del Barça. Aunque reconoce que todavía no han coincidido, asegura que el talento del joven azulgrana habla por sí solo y confía en entenderse a la perfección sobre el terreno de juego para formar una dupla temible.

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