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Adeyemi ya es culé

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Ya es oficial. El FC Barcelona anunció este jueves el fichaje de Karim Adeyemi, que se convierte en nuevo jugador blaugrana hasta el 30 de junio de 2031. El internacional alemán, de 24 años, aterriza en el Spotify Camp Nou tras el acuerdo alcanzado entre la entidad catalana y el Borussia Dortmund, poniendo punto final a una negociación que se llevó con absoluto hermetismo durante las últimas semanas. Más información