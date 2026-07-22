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David Bernabéu: "El Barça no moverá su oferta por Julián Álvarez"

David Bernabéu explica que el FC Barcelona ha decidido mantener su oferta de 100 millones de euros por Julián Álvarez y no elevará la propuesta pese al interés de Hansi Flick, Deco y Joan Laporta por el delantero argentino. Según el periodista, el club considera que esa cifra ya es muy alta y mantendrá la oferta hasta final de mes, a la espera de movimientos por parte del Atlético de Madrid y del propio futbolista.