¿Cuál es el tanto por ciento para que Ferran Torres se vaya del Barça? / David Bernabeu

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¿Cuál es el tanto por ciento para que Ferran Torres se vaya del Barça?

David Bernabeu analiza la posible salida de Ferran Torres del FC Barcelona para este verano. El tanto por ciento es alto y todo indica en que el PSG es el gran interesado para el delantero hasta el momento blaugrana. Se ha dicho que el Real Madrid también ha puesto el ojo pero Bernabeu cree que no hay ninguna posibilidad de que el club blanco se lleve al 'tiburón'.