Albert Bermúdez: "Sigo siendo muy tímido, no sé gestionar la popularidad" / SPORT

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Albert Bermúdez: "Sigo siendo muy tímido, no sé gestionar la popularidad"

Albert Bermúdez se ha convertido en una de las voces más reconocibles del panorama deportivo... Para ser justos, su voz no, la de los muchos personajes que imita, entre ellos, sobre todo, futbolistas, entrenadores y dirigentes. El colaborador del Què t'hi Jugues! (SER Catalunya) visitó la redacción de SPORT para repasar sus inicios, el fenómeno viral de Vinicius, su pasión por el Barça y el trabajo que hay detrás de cada personaje. Más información