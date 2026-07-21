Marc Bernal ya se cita con el gol en los entrenamientos de pretemporada / FC Barcelona

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Marc Bernal ya se cita con el gol en los entrenamientos de pretemporada

El FC Barcelona ya ha empezado los entrenamientos de pretemporada, pendientes de disputar en tres días el primer amistoso del verano contra el Europa. Un partido a puerta cerrada que dará a probar los primeros experimentos de Flick en la alineación, con aun ausencias de jugadores que han campeonado en el Mundial. Marc Bernal ya se pone a prueba en el césped, encontrándose con el gol delante de sus compañeros.