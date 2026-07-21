El canterano Jordi Pesquer, principal novedad del entrenamiento del FC Barcelona / Atlas News

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El canterano Jordi Pesquer, principal novedad del entrenamiento del FC Barcelona

Los jugadores disponibles del FC Barcelona continúan con su puesta a punto para la temporada 2026/27. Este martes, la plantilla azulgrana se ha ejercitado en el Campo 2 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper en una nueva sesión de trabajo dirigida por Hansi Flick, dentro del calendario de preparación estival. La novedad de la jornada ha sido Jordi Pesquer, que se ha sumado a los entrenamientos con el primer equipo.