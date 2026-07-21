Secciones

Es noticia
LaporteLamine Yamal estudiosBisiwuClasificación Tour de FranciaSanciones ArgentinaMbappé EA Sports FC 27Ferran Torres MadridPadres CubarsíFerran TorresMercado de fichajesEtapa 17 Tour de FranciaPróximo partido EspañaCamiseta dos estrellas EspañaBarça pretemporadaHermano LaminePedrerolDieta Ferran TorresMarc MárquezIsabel AllendePlayStationPS6Outdoor
instagramlinkedin
El canterano Jordi Pesquer, principal novedad del entrenamiento del FC Barcelona

El canterano Jordi Pesquer, principal novedad del entrenamiento del FC Barcelona

El canterano Jordi Pesquer, principal novedad del entrenamiento del FC Barcelona / Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El canterano Jordi Pesquer, principal novedad del entrenamiento del FC Barcelona

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

Los jugadores disponibles del FC Barcelona continúan con su puesta a punto para la temporada 2026/27. Este martes, la plantilla azulgrana se ha ejercitado en el Campo 2 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper en una nueva sesión de trabajo dirigida por Hansi Flick, dentro del calendario de preparación estival. La novedad de la jornada ha sido Jordi Pesquer, que se ha sumado a los entrenamientos con el primer equipo.

TEMAS