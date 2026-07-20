Barça al día: Araujo se reincopora, Julián Álvarez y el Barça Atlètic / Carlos Monfort

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Barça al día: Araujo se reincopora, Julián Álvarez y el Barça Atlètic

Carlos Monfort nos tras las novedades del día en 'Can Barça'. Iniciada ya la pretemporada, Araujo se reincopora al equipo, listo para volver al rendimiento del primer equipo. Julián Álvarez sigue siendo un tema caliente en el mercado de fichajes y a pesar de que el Atlético de Madrid ha dado la negativa al Barça, todo está por pasar hasta el último minuto. Y por último. el Barça Atlètic inicia su pretemporada con los jóvenes jugadores pasando por el control médico.