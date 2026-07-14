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Primer entrenamiento del Barça 2026/27: así ha sido la vuelta al césped

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Tras la jornada de revisiones médicas del lunes, los futbolistas disponibles se han ejercitado por primera vez bajo las órdenes de Hansi Flick. La sesión ha contado con varios jugadores del filial, mientras algunos integrantes del primer equipo continúan de vacaciones o siguen concentrados disputando el Mundial. Más información