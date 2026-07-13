Sale Shane Kluivert y su padre, Patrick, acaba firmando más que el chaval. / DAVID BERNABEU

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Sale Shane Kluivert y su padre, Patrick, acaba firmando más que el chaval.

Shane Kluivert ha acudido junto a su padre, el exjugador culé Patrick Kluivert a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para pasar las pruebas físicas y médicas de cara a la pretemporada. El hijo menor de Patrick Kluivert renovó recientemente su contrato con el Barça pese a disponer de importantes ofertas procedentes del extranjero. Su deseo siempre ha sido triunfar de azulgrana y ahora tendrá una oportunidad inmejorable para reivindicarse.