Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezInduráinPretemporada BarçaViniciusPedriRafa NadalJustin RobinsonTopuriaMercado de fichajesEtapa 10 Tour de FranciaTour de Francia hoyClasificación Tour de Francia hoyMundial 2026 hoyCuadro MundialLuis de la FuenteLamine EspañaNorman FosterToni NadalCuándo juega España FranciaFinal Mundial 2026Partidos gratis MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialOutdoorGraviteo
instagramlinkedin
El Barça no obtiene ningún ingreso de la venta del futbolista portugués al Al-Ahli por 45 millones de euros

El Barça no obtiene ningún ingreso de la venta del futbolista portugués al Al-Ahli por 45 millones de euros

El Barça no obtiene ningún ingreso de la venta del futbolista portugués al Al-Ahli por 45 millones de euros / Mario Roldán

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Barça no obtiene ningún ingreso de la venta del futbolista portugués al Al-Ahli por 45 millones de euros

Mario Roldán

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Sporting de Portugal está muy cerca de cerrar la venta de Franscisco Trincao rumbo al Al-Ahli por 45 millones de euros, según apunta el diario portugués 'Record'. El FC Barcelona, que disponía del 50% de sus derechos hasta el verano pasado, no obtendrá ningún ingreso con la marcha del extremo al fútbol saudí, por el que podían haber adquirido 22,5 millones de euros en este mercado estival. Más información

TEMAS