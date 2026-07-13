El Barça no obtiene ningún ingreso de la venta del futbolista portugués al Al-Ahli por 45 millones de euros / Mario Roldán

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Barça no obtiene ningún ingreso de la venta del futbolista portugués al Al-Ahli por 45 millones de euros

El Sporting de Portugal está muy cerca de cerrar la venta de Franscisco Trincao rumbo al Al-Ahli por 45 millones de euros, según apunta el diario portugués 'Record'. El FC Barcelona, que disponía del 50% de sus derechos hasta el verano pasado, no obtendrá ningún ingreso con la marcha del extremo al fútbol saudí, por el que podían haber adquirido 22,5 millones de euros en este mercado estival. Más información