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El Barça busca nuevo entrenador tras romperse la vía Galbiati

El Barça busca nuevo entrenador tras romperse la vía Galbiati

Ramon Palomar

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El Barça busca nuevo entrenador tras romperse la vía Galbiati

Ramon Palomar

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El Barça de baloncesto ha dado por cerrada la opción de Paolo Galbiati tras no alcanzar un acuerdo con Baskonia y ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador para liderar el proyecto de la próxima temporada. En la lista de candidatos aparecen nombres como Ioannis Sfairopoulos, Ergin Ataman, Sergio Scariolo, Velimir Perasovic, Pedro Calles y la opción interna de Óscar Orellana. Repasamos el perfil de cada uno de los técnicos que estudia el conjunto azulgrana para ocupar el banquillo. Más información

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