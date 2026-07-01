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Laporta pone fecha límite al Atlético por Julián Álvarez: "La oferta no es ilimitada"

Joan Laporta confirmó que el Barça ha presentado una oferta por Julián Álvarez y advirtió al Atlético de Madrid que no la mantendrá de forma indefinida. El presidente azulgrana aseguró que el club está en condiciones de afrontar la operación si encaja deportiva y económicamente, defendió la situación del fair play financiero, respondió a las críticas del Atlético y cargó contra el Real Madrid por el caso Negreira. Más información