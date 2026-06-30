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Marc Pubill sobre Julián Álvarez: "Entiendo que se irá"

El defensa catalán del Atlético de Madrid Marc Pubill es uno más en la selección de Luis de la Fuente, que vive el sueño de estar por vez primera en una cita mundialista con las máximas aspiraciones y con la esperanza de poder debutar con 23 años a lo largo de la competición. Pero el defensa rojiblanco también es compañero de club del argentino Julián Álvarez, objetivo del Barça en el mercado de fichajes de este verano y que revolucionó el Mundial con sus declaraciones pidiendo a su club que le permitiera cumplir su sueño de vestirse de azulgrana. Más información