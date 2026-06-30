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Gracias por cada momento, Ansu

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El FC Barcelona hizo oficial el traspaso de su delantero Ansu Fati al Mónaco de la Ligue 1, club en el que estuvo cedido la temporada 2025/26. El acuerdo entre el jugador y la entidad del Principado en torno a su sueldo ha resultado clave para que se pueda cerrar la operación, así como el que han sellado ambas entidades y por el cual el Barça se reserva un porcentaje de una futura posible venta. Más información