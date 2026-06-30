Secciones

Es noticia
Ansu FatiCuadro MundialSorteo calendario LaLigaWimbledonNorma 1:1 BarçaCosta de Marfil - NoruegaCuándo juega EspañaSalma ParallueloOliseLista morosos HaciendaRafa NadalFrenkie de JongPartidos Wimbledon hoyMercado Fichajes hoyPartidos Mundial hoyKloppSara CarboneroBounouIker CasillasJubiladosJuanma LorenteTopuriaMárquezCuándo pelea McGregorGrand Départ Tour BarcelonaCalendario partidos gratis Mundial 2026Máximos goleadores EspañaGoleadores Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
Gracias por cada momento, Ansu

Gracias por cada momento, Ansu

FC Barcelona

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gracias por cada momento, Ansu

FC Barcelona

Añádenos en Google

El FC Barcelona hizo oficial el traspaso de su delantero Ansu Fati al Mónaco de la Ligue 1, club en el que estuvo cedido la temporada 2025/26. El acuerdo entre el jugador y la entidad del Principado en torno a su sueldo ha resultado clave para que se pueda cerrar la operación, así como el que han sellado ambas entidades y por el cual el Barça se reserva un porcentaje de una futura posible venta. Más información

TEMAS