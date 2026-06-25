El acuerdo Barça-Racing por Salinas bloqueado por un desacuerdo entre los clubs / SPORT

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El acuerdo Barça-Racing por Salinas bloqueado por un desacuerdo entre los clubs

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El acuerdo entre el FC Barcelona y Jorge Salinas está en stand by por el desacuerdo en la interpretación del contrato con el jugador y el Racing de Santander. Según el club cántabro, la cláusula del jugador era de 8 millones de euros, pero pasaba a 16 si el Racing subía a Primera División. Por esta razón, después de su ascenso, el Racing pide esta cantidad al Barcelona. Por su parte, el club azulgrana y el agente del jugador considera que el Racing será equipo de Primera División el 1 de julio, cuando acabe oficialmente la temporada 2025-26. Entiende que un jugador que acaba de subir a Primera División no puede tener un coste de 16 millones de euros. Este es el principal escollo para formalizar el traspaso que, una vez definido el precio, se pasaría a negociar si se paga en cash o, por contra, el Barcelona incluye a jugadores de por medio ya sea Virgili. Más información