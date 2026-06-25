Secciones

Es noticia
Jorge SalinasXavi PascualMercado Fichajes hoyMundial DirectoCuadro MundialTopuriaFase Grupos Mundial resultadosPartidos Mundial hoyClasificación Terceros MundialEspaña Uruguay horarioBarça Fútbol SalaHorarios MotoGPHorarios Fórmula 1Rival España MundialSorteo WimbledonJulián ÁlvarezEliminados MundialPremier Padel ValladolidKilian JornetTopuriaSeguridad SocialGobiernoToni NadalJoan PradellsMadre TopuriaAmazon Prime Days 2026Goleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin
El acuerdo Barça-Racing por Salinas bloqueado por un desacuerdo entre los clubs

El acuerdo Barça-Racing por Salinas bloqueado por un desacuerdo entre los clubs

El acuerdo Barça-Racing por Salinas bloqueado por un desacuerdo entre los clubs / SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El acuerdo Barça-Racing por Salinas bloqueado por un desacuerdo entre los clubs

SPORT

Añádenos en Google

El acuerdo entre el FC Barcelona y Jorge Salinas está en stand by por el desacuerdo en la interpretación del contrato con el jugador y el Racing de Santander. Según el club cántabro, la cláusula del jugador era de 8 millones de euros, pero pasaba a 16 si el Racing subía a Primera División. Por esta razón, después de su ascenso, el Racing pide esta cantidad al Barcelona. Por su parte, el club azulgrana y el agente del jugador considera que el Racing será equipo de Primera División el 1 de julio, cuando acabe oficialmente la temporada 2025-26. Entiende que un jugador que acaba de subir a Primera División no puede tener un coste de 16 millones de euros. Este es el principal escollo para formalizar el traspaso que, una vez definido el precio, se pasaría a negociar si se paga en cash o, por contra, el Barcelona incluye a jugadores de por medio ya sea Virgili. Más información

TEMAS