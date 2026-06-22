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Iñaki Peña se une al Panathinaikos por tres temporadas

Iñaki Peña se une al Panathinaikos por tres temporadas

Iñaki Peña se une al Panathinaikos por tres temporadas / Albert Masnou

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Iñaki Peña se une al Panathinaikos por tres temporadas

Albert Masnou

SPORT

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Iñaki Peña ya tiene nuevo destino y pone fin a su etapa en el Baça aligerando así la nómina de porteros. El acuerdo para su fichaje por el Panathinaikos está cerrado y el portero alicantino se convertirá en nuevo jugador del conjunto griego entre este lunes y, como muy tarde, el martes por la mañana. El guardameta firmará un contrato de tres temporadas, con opción a una cuarta, en una operación que dejará al Barça unos 3 millones de euros. Más información

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