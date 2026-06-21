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Bruno Casanovas, cofundador de Nude Project: "Con Ronaldinho acabamos de fiesta un martes en la sala de reuniones: fue una locura"
SPORT
Bruno Casanovas, director creativo de una de las firmas de ropa que más ha conectado con la Generación Z, atiende a SPORT y reflexiona sobre el papel del fútbol en su vida, su experiencia con Ronaldinho y el Mundial.
Casanovas es uno de los cofundadores de Nude Project, una firma que ha logrado que figuras tan distintas como Ronaldinho, Cucurella o Madonna vistan su marca, pero, sobre todo, ha provocado una fiebre entre adolescentes que buscan proyectar una imagen hedonista y abrazar ese concepto tan escurridizo llamado molar. Más información