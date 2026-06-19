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El Barça sigue de cerca a Lucas Herrington, el ‘muro’ australiano del Mundial

El Barça sigue de cerca a Lucas Herrington, el ‘muro’ australiano del Mundial

El Barça sigue de cerca a Lucas Herrington, el ‘muro’ australiano del Mundial / Sergi Capdevila

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El Barça sigue de cerca a Lucas Herrington, el ‘muro’ australiano del Mundial

Sergi Capdevila

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El FC Barcelona sigue de cerca a Lucas Herrington, uno de los jóvenes defensas que más interés están despertando durante el Mundial 2026. El central australiano, de 18 años, juega en los Colorado Rapids de la MLS y ha entrado en la órbita azulgrana como una apuesta de futuro para reforzar la defensa.

💎 Con sus 1,93 metros, personalidad competitiva y crecimiento meteórico, Herrington ya ha dado el salto a la selección absoluta de Australia y está viviendo su primera gran experiencia mundialista. En este vídeo te contamos quién es, por qué gusta en el Barça y qué puede ofrecer un perfil que ya empieza a llamar la atención fuera de la MLS Más información

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