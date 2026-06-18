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El Barça se fija en Alejandro Meca para reforzar el filial
El FC Barcelona sigue rastreando talento joven para reconstruir el Barça Atlètic y ha puesto su atención en Alejandro Meca, extremo del Real Murcia Imperial. El atacante lorquino, autor de 25 goles esta temporada, encaja en el perfil de futbolista con proyección que busca el club azulgrana para impulsar su filial en la campaña 2026/27. Más información
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