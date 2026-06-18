L. Miguelsanz

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El Barça ha decidido esperar a Cancelo para reforzar el lateral izquierdo

Avanza el mes de junio y el Barça sigue sin novedades sobre el futuro de Joao Cancelo. La revolución deportiva en la que está inmersa el Al Hilal han paralizado todos los movimientos en el club saudí. Tanto es así, que el Al Hilal podría cambiar de opinión sobre Cancelo dependiendo del nuevo técnico que llegue al banquillo. Aquí, el Barça ha tomado una clara decisión que afecta por ahora a los movimientos de mercado: se fichará lateral zurdo, pero se ha decidido esperar por Cancelo hasta un tiempo prudencial. Hay acuerdo con el futbolista pero no se va a pagar una cantidad desorbitada por un jugador que estaba descartado en enero en su club y al que le queda solo un año de contrato