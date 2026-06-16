Carlos Monfort

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Semana frenética en el Barça: Jan Virgili, Lewandowski y planificación deportiva

El FC Barcelona continúa avanzando en la planificación de la próxima temporada con una semana repleta de movimientos importantes. La dirección deportiva mantiene reuniones con los agentes de Jan Virgili para definir su futuro, mientras Robert Lewandowski ha viajado a Estados Unidos para negociar y conocer de primera mano el proyecto y las instalaciones del Chicago Fire. Además, los responsables deportivos azulgranas trabajan intensamente en varios frentes para seguir dando forma a la plantilla de cara al nuevo curso.