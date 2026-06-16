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El Barça no ejerce la opción de compra por Rashford y deberà volver al United.

El Barça no ejerce la opción de compra por Rashford y deberà volver al United.

L. Miguelsanz

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El Barça no ejerce la opción de compra por Rashford y deberà volver al United.

L. Miguelsanz

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El futuro de Marcus Rashford se complica. El Manchester United ha decidido buscarle una salida definitiva tras expirar la opción de compra que tenía el Barça, mientras que el Bayern de Múnich ya se ha retirado de la carrera por su fichaje. Pese al interés de varios clubes, el delantero inglés mantiene una postura firme: su prioridad sigue siendo el Barça. ¿Habrá una nueva oportunidad para que vuelva al conjunto azulgrana? Más información

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