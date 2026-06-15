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Los agentes de Jan Virgili abandonan la Ciutat Esportiva tras reunirse con el Barça durante dos horas.

Los agentes de Jan Virgili abandonan la Ciutat Esportiva tras reunirse con el Barça durante dos horas.

Los agentes de Jan Virgili abandonan la Ciutat Esportiva tras reunirse con el Barça durante dos horas. / Carlos Monfort

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Los agentes de Jan Virgili abandonan la Ciutat Esportiva tras reunirse con el Barça durante dos horas.

Carlos Monfort

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Según ha podido confirmar SPORT, Deco se ha reunido esta mañana con el agente de Jan Virgili, Alvaro Aicua, con el nombre del extremo encima de la mesa. El club azulgrana está estudiando la situación del futbolista ya que, con el descenso del Mallorca, se desplomó su cláusula de recompra, que pasó de 30 a 12 millones de euros.

El Barça acordó con el Mallorca un 40% de una futura venta y un derecho de tanteo, pero también la posibilidd de recuperarlo por 12 millones si bajaban a Segunda. Es una opción a la que el club está dándole vueltas, ya que abriría dos nuevos escenarios: recuperarlo y poder hacer una venta importante. O que sea un recurso más de Flick para la plantilla de la temporada que viene. Más información

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