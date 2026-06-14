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Szczesny sorprende con una dura confesión: "Cada entrenamiento es un sufrimiento"

Szczesny sorprende con una dura confesión: "Cada entrenamiento es un sufrimiento"

Tomàs Andreu

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Szczesny sorprende con una dura confesión: "Cada entrenamiento es un sufrimiento"

Tomàs Andreu

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Wojciech Szczesny ha sorprendido con una de las confesiones más sinceras de su carrera. El guardameta del Barça reconoció que el paso de los años empieza a hacerse notar y aseguró que cada entrenamiento supone un gran esfuerzo físico y mental. A sus 36 años, el polaco admite que levantarse para entrenar es cada vez más difícil, aunque sigue afrontando el reto con la misma ambición y compromiso de siempre. Más información

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