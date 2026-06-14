Tomàs Andreu

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Szczesny sorprende con una dura confesión: "Cada entrenamiento es un sufrimiento"

Wojciech Szczesny ha sorprendido con una de las confesiones más sinceras de su carrera. El guardameta del Barça reconoció que el paso de los años empieza a hacerse notar y aseguró que cada entrenamiento supone un gran esfuerzo físico y mental. A sus 36 años, el polaco admite que levantarse para entrenar es cada vez más difícil, aunque sigue afrontando el reto con la misma ambición y compromiso de siempre. Más información