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El Barça amplía su red comercial con una nueva tienda en el corazón de Girona

El Barça amplía su red comercial con una nueva tienda en el corazón de Girona

Víctor González

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El Barça amplía su red comercial con una nueva tienda en el corazón de Girona

Víctor González

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El FC Barcelona ha inaugurado una nueva Barça Botiga en Girona, reforzando la estrategia de expansión de Barça Licensing & Merchandising (BLM). Situada en pleno Barri Vell, la tienda combina productos oficiales del club con elementos inspirados en la identidad local y se suma a una red comercial que sigue creciendo impulsada por el éxito del negocio de retail y el acuerdo con Nike. Más información

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