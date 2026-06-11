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El Real Madrid aprieta por Bernardo Silva: todos los detalles de Carlos Monfort

El Real Madrid aprieta por Bernardo Silva: todos los detalles de Carlos Monfort

Carlos Monfort

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El Real Madrid aprieta por Bernardo Silva: todos los detalles de Carlos Monfort

Carlos Monfort

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El mercado sigue dejando movimientos importantes. Bernardo Silva está cada vez más cerca del Real Madrid, mientras que el nombre de Marc Casadó gana fuerza como posible moneda de cambio en una operación que involucra a João Cancelo y al Al Hilal. En paralelo, el escenario de Julián Álvarez permanece estable por el momento. La jornada se completa con la llegada de Abdelkarim, ya fichado por el Barça.

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