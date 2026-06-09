Ronald Araujo regresa a Montevideo tras tratarse su microlesión en Barcelona / @ElEspectadorUy

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Ronald Araujo regresa a Montevideo tras tratarse su microlesión en Barcelona

´Ronald Araujo se reincorpora a la concentración de su selección. El Barça advirtió a los responsables de la selección que en la primera semana debía trabajar al margen para no correr riesgo. Marcelo Bielsa y sus ayudantes pasaron de las indicaciones y le forzaron a ejercitarse en doble sesión como el resto de los compañeros, lo que le produjo una minirotura muscular, que no fue a más porque el jugador decidió parar.Araujo llegó con unas indicaciones claras que no fueron escuchadas por el cuerpo técnico de su selección y se puso en serio riesgo su participación en el Mundial. Y no solo eso. Como el jugador ya no se fiaba, decidió viajar a España para tratarse con sus especialistas de confianza, que le confirmaron el diagnóstico y le dejaron un plan de trabajo para que pudiera regresar a los terrenos de juegom con el máximo de garantías. Más información