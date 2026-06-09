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Rafa Yuste comparece ante el Senado azulgrana, los mil socios más antiguos del club.

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Rafa Yuste comparece ante el Senado azulgrana, los mil socios más antiguos del club.

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El presidente en funciones del FC Barcelona, Rafa Yuste, comparece este martes ante el Senado azulgrana, formado por los mil socios más antiguos de la entidad. La sesión arrancará con un discurso institucional del dirigente azulgrana y continuará con el tradicional turno de intervenciones de los senadores. Sobre el escenario, como símbolo de los éxitos del curso, estarán expuestos los trofeos de LaLiga y la Supercopa masculina, junto a la Champions conquistada por el Barça Femenino en Oslo. Más información