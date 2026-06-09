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Deco lidera un verano estratégico en el Barça con fichajes clave.

Deco lidera un verano estratégico en el Barça con fichajes clave.

Deco lidera un verano estratégico en el Barça con fichajes clave. / Ivan San Antonio

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Deco lidera un verano estratégico en el Barça con fichajes clave.

Ivan San Antonio

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Deco puede permitirse este verano algo que no siempre ocurre en los despachos del Barça: trabajar sin urgencias. O, al menos, con menos urgencias de las habituales. No porque el mercado esté resuelto ni porque no queden decisiones importantes por tomar, pero sí porque buena parte del trabajo lleva meses realizándose lejos de los focos y muchas de las operaciones que ahora empiezan a aparecer encima de la mesa están más avanzadas de lo que parece. Más información

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